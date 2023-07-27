رابط نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 عبر موقعي الدستور وبوابة وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023، يتسائل الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم المعلمين، عبر محركات البحث جوجل، عن رابط سريع لنتيجة الثانوية، من اجل الحصول عليها برقم الجلوس، فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي.

توفر "الدستور" في التقرير التالي كافة الروابط التي يمكن للطلبة والطالبات الحصول على النتيجة من خلال.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 على موقع بوابة التعليم بوزارة التربية والتعليم

فمن جانبها تعلن وزارة التربية والتعليم النتيجة على موقعها الالكتروني الرسمي، ليحصل عليها الطالب برقم الجلوس.

يمكن للطالب الاستعلام عن النتيجة، من خلال الدخول الى موقع مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي https://emis.gov.eg/.

واختيار بوابة التعليم الثانوي، والدخول على الرابط التالي: http://thanwya.emis.gov.eg/.

على أن يقوم الطالب باختيار نتيجة الثانوية العامة، ووضع رقم الجلوس، ثم يقوم بالضغط على عرض النتيجة، وستظهر بدرجات كل مادة والمجموع الكلي.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 موقع الدستور

كما يوفر "الدستور" نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بالاسم ورقم الجلوس فور اعتماد النتيجة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر الرابط التالي: https://natega.dostor.org/.

ويمكن للطلاب الدخول على الرابط المدون أعلاه، وتسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب واسم الطالب بالكامل، للحصول على النتيجة فور اعتمادها، من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم تستعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الأيام المقبله، من خلال مؤتمر صحفي يعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس - موقع الدستور

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