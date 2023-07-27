"كتلة الحوار" تثمّن المبادرات الروسية لتوطيد التعاون مع دول القارة الإفريقية

ثمّنت كتلة الحوار الوطني برئاسة الدكتور باسل عادل، المبادرات الروسية لتوطيد التعاون بين روسيا ودول القارة الإفريقية في القمة الروسية الإفريقية المنعقدة اليوم الخميس بمدينة سانت بطرسبرج الروسية التي يشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت الكتلة في بيان لها إلى أن الرئيس بوتين كان قد أشار إلى ترحيب روسيا واستعدادها للتعاون مع كافة الدول الإفريقية بما فيها مصر في مجالات التنمية البشرية والتدريب والإعلام والرياضة والزراعة.

وأشار إلى الدور الذي لعبته روسيا في دعم الدول الإفريقية بالمعامل والأمصال وقت جائحة كورونا.

وأضافت: كما تمت الإشارة إلى حرص روسيا على عدم تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على إمدادات الحبوب للدول الإفريقية والتزام روسيا باستمرار تلك الإمدادات.

ودعت "كتلة الحوار" مؤسسات القطاع الخاص المصري إلى سرعة التحرك لبحث فرص الاستثمار في المجالات السابقة والتشبيك مع دول القارة الإفريقية في هذا الشأن.