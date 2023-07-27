الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ثامن الجمهورية بالثانوية الأزهرية: رفعت رأس أسرتي وعوّضت تعبهم معي

الثامنة على الثانويه
الثامنة على الثانويه الأزهرية بالمنوفية

قالت إيمان محمد عبد العزيز، الحاصلة على المركز الثامن على مستوى الجمهورية بالأزهر الشريف القسم الأدبي، إنها لم تعلم ترتيبها على مستوى الجمهورية إلا قبل قليل، مؤكدة أنها شعرت بسعادة غامرة بعد إبلاغها، كونها لم تتوقع ذلك، لكنها كانت على ثقة بأن الله سبحانه وتعالى سيجبر بخاطرها.

وأضافت إيمان لـ"الدساتور"، أنها أكبر أخواتها ولها شقيقان، أحمد بالصف الثاني الثانوي وإبراهيم في الصف الثاني الإعدادي وكلاهما في الأزهر الشريف، ووالدها فلاح ووالدتها ربة منزل، مؤكدة على أنها لم تحدد بعد وجهتها الجامعية.

وأضافت الحاصلة على الترتيب الثامن بالثانوية العامة الأزهرية، أن كل ما يهمها الفترة الماضية تحقيق النتيجة المناسبة التي ترفع رأسها ورأس أسرتها نظير تعبهم معاها الفترة الماضية، مؤكدة على أنها سعيدة للغاية لتحقيق النجاح وإسعاد أسرتها.

وحصلت إيمان صاحبة الترتيب الثامن بالثانوية العامة الأزهرية على مستوى الجمهورية القسم الأدبي، على مجموع 610 درجات بنسبة مئوية بلغت 96.83%، وهي الوحيدة فى المنوفية التي دخلت ترتيب أوائل الثانوية الأزهرية.

وأناب الإمام الأكبر الأستاذ دكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، الأستاذ محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م، وجاءت نسبة النجاح في القسم العلمي 59.34٪، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين من القسم العلمي (50738) طالبًا وطالبة، من البنين (27435) طالبًا، و(23303) طالبة.

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