الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل صحة الشيوخ: القمة المصرية الروسية انطلاقة للأمام فى العلاقات بين البلدين

الدكتور حسين خضير
الدكتور حسين خضير

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن القمة المصرية الروسية بين كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سانت بطرسبرج، حققت أهدافها تمامًا، وتطرقت لمختلف مجالات التعاون بين مصر وروسيا.

ونوه الدكتور خضير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بترحيب الرئيس الروسي بوتين بزيارة الرئيس السيسي إلى روسيا، مشيدًا بالدور المهم لمصر، في إطلاق النسخة الأولى من القمة الروسية الإفريقية أثناء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019، والتي هدفت إلى دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، والعمل على تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.

وقال الدكتور خضير، إن مصر حريصة على تعميق علاقات الشراكة مع روسيا في إطار التطور المستمر الذي تشهده تلك العلاقات، والذي تكلل بالتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام ٢٠١٨، مشيدًا في هذا الصدد بالتعاون الثنائي القائم في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة الجارية، خاصةً مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية وغيرها من المشاريع.

واختتم، أن القمة المصرية الروسية انطلاقة للأمام في العلاقات بين البلدين، في مجالات أكبر ولصالح الشعبين المصري والروسي.

الدكتور حسين خضير لجنة الصحة مجلس الشيوخ القمة المصرية الروسية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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