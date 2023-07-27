الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي بالعلمين الجديدة ويبحث عددًا من الملفات المهمة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

  

 

 بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم /الخميس/، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة؛ لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات على الساحة العالمية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويناقش مجلس الوزارء، خلال اجتماعه، عددا من الموضوعات ومنها: مناقشة القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، وإصدار قرارات لدعم الاستثمار، ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، ومن بينها: مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والريف المصري.
كما يتابع المجلس أيضا ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وملفات الاستثمار والصناعة والتصدير والزراعة ومراقبة الأسواق وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين، ومظلة الضمان الاجتماعي والملف الضريبي، وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها، والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.

اجتماعه الاسبوعي اليوم الخميس احتياجات المواطنين احتياجات المواطن الاقتصادية والاجتماعية الاقتصادي والاجتماعي الاستقرار الاقتصادى الأزمة الروسية الأوكرانية الاستثمار والصناعة الأزمة الروسية

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