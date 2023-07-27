الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

البيئة تطلق مادة فيلمية جديدة حول رفع كفاءة مدفن السادات التابع لمحافظة الغربية

وزارة البيئة
وزارة البيئة

اطلقت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى مادة فيلمية جديدة حول رفع كفاءة مدفن السادات التابع لمحافظة الغربية ضمن المكون الإستثمارى للبرنامج، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتنفيذ خطة عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بتطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات.

ويأتى ذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من اجل عودة الشكل الجمالى للمدن والمراكز والقرى، وضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة ومراقبة تنفيذ المشروعات بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وقد استعرض الفيلم اهم ما يتضمنه مدفن السادات والهدف من انشاءه حيث يقع المدفن على مساحة 100 فدان بمحافظة المنوفية ومصمم على استيعاب 12 خلية دفن تم إستخدام 8 خلايا منها فقط والهدف من إنشاءه هو التخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة لمحافظة الغربية ويعد انشاء خلايا جديدة بالمدفن لدعم مناطق الخدمة بالمحافظة ومنشآت البرنامج الوطنى من محطات وسيطة بكل من زفتى وسمنود الى جانب خطوط المعالجة والتدوير بمصنعي المحلة ودفرة. 

كما استعرض الفيلم مساهمات البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات فى دعم العمليات التشغيلية بمدفن السادات من خلال توريد معدات  لوادر وبلدوزرات الى جانب إعداد وتطوير خطة تشغيل المدفن ومتابعة التشغيل اليومى وتدريب العاملين على التشغيل والصيانات المختلفة وفقا لخطة التشغيل والإنتهاء من دراسة تقييم الأثر البيئى للخلايا المستقبلية بالإضافة الى التحاليل اللازمة لجودة المياه الجوفية. 

والجدير بالذكر ان البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة قد اعلن عن طرح مناقصة عامة بشأن إنشاء خلايا دفن جديدة بمدفن السادات تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والتى شددت على استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لإستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة ، يأتى ذلك فى إطار ما اتخذته مصر من خطوات حثيثة في ملف إدارة المخلفات من خلال التعاون مع شركاء التنمية وضمن الاهتمام العالمى بملف التغيرات المناخية ومنها إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لتغيرالمناخ 2050 والتي تتضمن ربط الحد من انبعاثات الاحتباس الحرارى بالإدارة المتكاملة للمخلفات الى جانب العمل على تطبيق خطة مستدامة لغلق المقالب العشوائية والقضاء على التراكمات.

وزارة البيئة محافظة الغربية منظومة متكاملة لإدارة المخلفات المخلفات الصلبة التغيرات المناخية

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