بوابة الأزهر لنتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس محور اهتمام الكثيرين من أولياء الأمور حاليا وذلك قبل ساعات فقط من إعلان نتيجة طلاب كافة الشعب الدراسية بجميع محافظات الجمهورية في الامتحانات التي أجريت خلال الفترة من 2 يونيو الماضي واستمرت لمدة 40 يوما حتى يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023.

بوابة الأزهر لنتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

يستطيع طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري الحصول على نتائجهم في كافة المواد الدراسية من خلال البوابة الازهرية الإلكترونية المخصصة لنشر نتائج طلاب الشهادات الأزهرية في كافة المراحل التعليمية من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث تم الانتهاء من كافة أعمال الكنترول والتي أجريت في أكثر من 11 مركزا بجميع المحافظات.

نتيجة الثانوية الازهرية 2023

يذكر أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قد أعلن أمس الأربعاء عن أسماء أوائل الطلاب في الشعب الدراسية المختلفة من كافة محافظات الجمهورية وفقا للمراكز التي أحرزها في الشعبة الدراسية و تم إجراء الاتصالات الهاتفية بهم لتهنئتهم على تفوقهم الدراسي.

خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية الأزهرية 2023

بخطوات إلكترونية بسيطة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للأزهر الشريف يمكن للطلاب الحصول على درجاتهم في كافة المواد الدراسية للعام الحالي 2022_2023 عقب اعتمادها بشكل رسمي وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر البوابة الازهرية الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة طلاب الصف الثالث الثانوي.

تحديد العام الدراسي.

إدخال بيانات الطالب الراغب في الحصول على درجاته كاملة في الخانات المخصصة لذلك.

تسجيل بيانات المعهد الأزهري المقيد به الطالب.

إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.

الضغط على كلمة استعلام أو عرض النتيجة.

ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

موعد تنسيق جامعة الأزهر 2023_2024

عقب تفعيل بوابة الأزهر لنتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس ينتظر الطلاب عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن الحدود الدنيا للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق جامعة الأزهر الشريف في كافة محافظات الجمهورية والتي غالبا من تكون بالتزامن مع امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي الأزهري.



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رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الثانوية العامة