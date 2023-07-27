مجموعات متوازنة في قرعة الدور الثاني لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، مراسم سحب قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وجاءت القرعة متوازنة بين المجموعات التسع، حيث حل المنتخب القطري (مستضيف كأس العالم الماضية)، في المجموعة الأولى، بجانب كل من الهند، والكويت، والفائز من أفغانستان ومنغوليا.

وجاء منتخب السعودية، في المجموعة السابعة، بجانب كل من الأردن، وطاجيكستان، والفائز من كمبوديا وباكستان، بينما جاء منتخب الإمارات، في المجموعة الثامنة، بجانب كل من البحرين، والفائز من اليمن وسيريلانكا، والفائز من نيبال ولاوس.

وحل المنتخب العراقي، في المجموعة السادسة، إلى جانب كل من فيتنام، والفلبين، والفائز من إندونيسيا وبروناي، بينما حل المنتخب العماني، في المجموعة الرابعة، بجانب كل من قيرغزستان، وماليزيا، والفائز من الصين تايبيه وتيمور الشرقية.

وجاءت نتيجة قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 على النحو التالي:

المجموعة الأولى: قطر، الهند، الكويت، الفائز من أفغانستان ومنغوليا

المجموعة الثانية: اليابان، سوريا، كوريا الشمالية، الفائز من ميانمار وماكاو

المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، الصين، تايلاند، الفائز من سنغافورة وجوام

المجموعة الرابعة: عُمان، قيرغزستان، ماليزيا، الفائز من الصين تايبيه وتيمور الشرقية

المجموعة الخامسة: إيران، أوزبكستان، تركمنستان، الفائز من هونج كونج وبوتان

المجموعة السادسة: العراق، فيتنام، الفلبين، الفائز من إندونيسيا وبروناي

المجموعة السابعة: السعودية، الأردن، طاجيكستان، الفائز من كمبوديا وباكستان

المجموعة الثامنة: الإمارات، البحرين، الفائز من اليمن وسيريلانكا، الفائز من نيبال ولاوس

المجموعة التاسعة: أستراليا، فلسطين، لبنان، الفائز من جزر المالديف وبنجلاديش

وتتنافس المنتخبات في الدور الثاني للتصفيات، فيما بينها بنظام الدوري من دورين، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور الثالث، وأيضًا التأهل مباشرةً إلى كأس آسيا 2027.

𝐓𝐡𝐞 𝐑𝐨𝐚𝐝 𝐓𝐨 #AsianCup2027 𝐚𝐧𝐝 #FIFAWorldCup 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐬!



9️⃣ group winners and 9️⃣ runners up will automatically qualify for 2027 🇸🇦Saudi Arabia and continue their passage into the #AsianQualifiers Final Round for the 2026 FIFA World Cup spots! pic.twitter.com/66svUm5eio — #AsianCup2023 (@afcasiancup) July 27, 2023

وكانت قرعة الدور الأول من التصفيات الآسيوية، قد أجريت صباح اليوم الخميس، حيث أسفرت عن المجموعات التالية:

أفغانستان X منغوليا

المالديف X بنجلاديش

سنغافورة X جوام

اليمن X سيرلانكا

ميانمار X ماماكو

كمبوديا X باكستان

الصين تايبيه X تيمور الشرقية

إندونيسيا X بروناي

هونج كونج X بوتان

نيبال X لاوس

ستقام منافسات الدور الأول من التصفيات، بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل منها 10 منتخبات إلى الدور الثاني.

Match ups for the #FIFAWorldCup and #AsianCup2027 Preliminary Qualification Round 1 are ✔️



Which 🔟 teams will join the other 2️⃣6️⃣ sides in Round 2?



📅 October 12 and 17, 2023 pic.twitter.com/tEqpCicKmk — #AsianCup2023 (@afcasiancup) July 27, 2023

مواعيد مباريات الدور الأول والثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027

وستقام مباريات المرحلة الأولى من التصفيات، خلال يوم 12 و17 أكتوبر 2023.

وستجرى مباريات الجولة الأولى من الدور الثاني، يوم 16 نوفمبر 2023، بينما ستجرى مباريات الجولة الثانية، يوم 21 نوفمبر من نفس العام.

وستقام مباريات الجولة الثالثة من الدور الثاني، يوم 21 مارس 2024، بينما ستقام مباريات الجولة الرابعة يوم 26 مارس 2024.

وستجرى مباريات الجولة الخامسة، يوم 6 يونيو 2024، على أن تجرى مباريات الجولة الخامسة يوم 11 يونيو 2024.