الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق: إنتاج القمح المحلى للعام الحالى يغطى حتى يوليو 2024

القمح
القمح

أعلن العراق، اليوم الخميس، عن أن إنتاج القمح المحلي للعام الحالي سيغطي حاجة العراق حتى شهر يوليو المقبل 2024. 

وقال مدير عام تصنيع الحبوب في وزارة التجارة العراقية، خالد إسماعيل النداوي، إن الحاجة الفعلية للبلد من القمح خلال هذه السنة هي 4 ملايين و600 ألف طن سنويًا، مبينًا أن إنتاج الموسم الحالي من الحنطة بلغ 5 ملايين و200 ألف طن، ليوفر الخزين بدءًا من الشهر السادس إلى نهاية الشهر السابع لسنة 2024، بحسب ما ذكر لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأوضح أن الوزارة لديها فرق رقابية مختصة تتابع مادة الطحين في المطاحن حتى وصولها إلى المواطن، أما الاختلاف في نوعية الطحين بين المحافظات يرجع إلى اختلاف عملية الخلط، لكن النتيجة واحدة وهو خروج طحين صالح للخبازة.

وأضاف أن الخزين من القمح في مطلع العام الجاري كان 100 ألف طن، لذلك تم التعاقد لاستيراد 1 مليون طن لتأمين الحصص، كما أن الحنطة الأجنبية تخلط مع الحنطة المحلية لغرض تحسين قوامها واستخدامها بسهولة بصنع الخبز العراقي.

وأشار إلى أن الحكومة تعتزم أن يكون الري بالطرق الحديثة، لذلك فهي تدعم الفلاحين من خلال القروض عبر وزارتي الزراعة والتجارة.

العراق وزارة التجارة العراقية القمح المطاحن الطحين

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