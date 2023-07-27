الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حفلات فنية وفعاليات متنوعة.. مهرجان العلمين الجديدة يواصل جذب أنظار العالم

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

يستمر مهرجان العلمين الترفيهي في تقديم فعالياته الترفيهية المتنوعة، حيث يجذب المهرجان الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط أنظار العالم كله.

وقال محمود السعيد، مراسل قناة "إكسترا نيوز" إن طقس العلمين الجديدة أكثر من رائع، والأجواء بشكل عام مبهجة جدًا، والمهرجان يشهد حفلات فنية لنجوم كبار، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية متنوعة.

وأضاف أن مدينة العلمين الجديدة تعد فرصة كبيرة للاستثمار سواء في السياحة أو العقارات، متابعًا: "كل ده موجود في العلمين الجديدة".

فيما قالت سارة سراج، مراسلة "إكسترا نيوز" إن هناك العديد من المصريين من مختلف المحافظات استقروا في مدينة العلمين الجديدة وعملهم هنا وحياتهم كلها هنا، لافتة إلى أن الحياة في مدينة العلمين الجديدة متكاملة.

وتابعت "المهرجان يشهد عروضًا رائعة، وسيكون هناك حفل للفنان أحمد سعد اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً، ومن المنتظر أن يشهد الحفل مفاجآت بغناء الفنانة روبي مع أحمد سعد".

وأشارت إلى انطلاق بطولة البادل اليوم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي في تمام الساعة الثامنة مساءً، بالإضافة إلى فعاليات فنية في مسرح الشارع الذي يشهد وجود فرقة "هارموني عربي".

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