"الزراعة": تفعيل الزراعة التعاقدية لمحصول فول الصويا وإعلان الأسعار

أبرز الدكتور علاء عزمي، رئيس قسم البقوليات بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، دور الزراعة التعاقدية في زيادة المساحة من محصول فول الصويا، من خلال تفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية للقيام بدوره طبقاً للقانون 14 لسنة 2015، والمتمثل في تسجيل العقود والتوعية والإرشاد والترويج لمنظومة الزراعة التعاقدية وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها للمتعاملين فى سوق الإنتاج الزراعى، وتم تفعيل ذلك بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب، حتى يتسنى للفلاح تقدير الموقف وحساب اقتصاديات اختيار المحصول، حيث تم التوسع فى التعاقد على العديد من المحاصيل الاستراتيجية خاصة التى تعتمد مصرعلى الاستيراد منها بشكل كبير، مثل فول الصويا، وعباد الشمس، والذرة الشامية، وغيرها، حيث تم وضع سعر ضمان استرشادي لمحصول فول الصويا بـ18000 جنيه للطن، ومحصول الذرة البيضاء بـ 9000 جنيه للطن، والذرة الصفراء بـ9500 جنيه، ودوار الشمس بـ15000 جنيه، وتعتبر أسعار ضمان، بحيث إذا ارتفعت الأسعار في السوق عن ذلك يتم رفع تلك الأسعار، وإذا انخفضت لا تقل عن هذه الأسعار تشجيعاً للفلاح.

وأوضح عزمي لـ"الدستور"، أنه يعتبرتطبيق الزراعة التعاقدية أحد أهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسارالعملية التسويقية، وتأمين عائد مجزٍ للمزارع وتشجيعه للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وخاصة المحاصيل التصنيعية "الأعلاف الزيتية" التى يصعب تداولها فى السوق المحلية.

وحول التوصيات الفنية لزراعة محصول فول الصويا، قال "عزمي"، إن فول الصويا تتم زراعته عقب البرسيم والمحاصيل الشتوية كالفول البلدى والعدس والبصل، ويمكن زراعته بعد القمح والشعير، خاصة بعد استنباط الأصناف الجديدة المقاومة لدودة ورق القطن، وكذا عقب محاصيل الخضر كالبطاطس والطماطم والبسلة والفاصوليا.

وأشار عزمي إلى أنه من أصناف فول الصويا، جيزة 111 صنف مستنبط بالتهجين، مقاوم لدودة ورق القطن ينضج بعد نحو 115- 120 يوماً من الزراعة، وتنجح زراعته بجميع محافظات الجمهورية، حتى الوادى الجديد والأراضى الجديدة بجنوب الوادى، ولا ينصح بتأخير زراعته عن آخر شهر مايو، وتدور إنتاجيته حول 1,7طن للفدان بالأراضى القديمة و1,2 -1,4طن/فدان بالأراضى الجديدة، كما أنه تم تسجيل صنفين جديدين من محصول فول الصويا هي مصر 6 ومصر 10 بالقرار الوزاري رقم 544 لسنة 2022 وجاري إكثارها لتكون متاحة للمزارعين.

وأوضح رئيس قسم البقوليات فول الصويا يزرع بصفة عامة خلال شهر مايو، وفي حالة الزراعة لإنتاج التقاوى تتم زراعته خلال النصف الثانى من نفس الشهر.

وأكد أن فول الصويا يجود فى الأراضى الخصبة جيدة الصرف قليلة الحشائش، والأراضى الصفراء، ويمكن زراعته فى الأراضى الجيرية والرملية، مع تجنب الزراعة فى الأراضى الملحية أو غير المستوية أو سيئة الصرف، أو استخدام مياه رى بها نسبة ملوحة مرتفعة، وعدم تكرار زراعة فول الصويا بنفس قطعة الأرض سنوياً، حتى لا يساعد ذلك على انتشار الأمراض.

وأوضح عزمي أنه يحتاج الفدان لزراعته نحو 30 كجم تقاوى منتقاة ومعتمدة من وزارة الزراعة، ولا ينصح باستخدام تقاوى غيرمعتمدة منعاً لانتشار الحشرات والأمراض وتدهور المحصول، ومن المهم جدا العناية بتسوية الأرض، حيث يؤدى عدم التسوية إلى عدم تجانس ارتفاعات الخطوط، وإلى ركود مياه الرى فى البقع المنخفضة، مما يؤدى إلى انخفاض نسبة الإنبات وضعف وإصفرارالنباتات، وبالمثل فإنه فى الخطوط المرتفعة يكون نمو النباتات ضعيفاً نتيجة عدم توافر الرطوبة المناسبة، وفى كلتا الحالتين يتأثر المحصول وتتدهور صفات البذرة المخصصة للتقاوى، لذلك تحرث الأرض جيداً وتزحف ثم تخطط بمعدل 10- 12 خطاً فى القصبتين.

وقال عزمي إن فول الصويا من المحاصيل البقولية التي تستجيب للتلقيح البكتيرى بالعقدين، حيث تقوم العقد البكتيرية التى تتكون على الجذور بتثبيت آزوت الهواء الجوى لتستفيد به النباتات، ما يؤدي إلى زيادة محصول البذور وتحسين نوعيته، من حيث حجم البذور ومحتواها من البروتين بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من الأسمدة الآزوتية تصل إلى نحو 60 كجم آزوت للفدان، كما يتخلف في التربة نحو 25 كجم / فدان للمحصول التالي.

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