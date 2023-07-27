الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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توافد القادة الأفارقة لمقر انعقاد القمة الروسية الإفريقية فى سان بطرسبرج

الرئيس السيسى فى
الرئيس السيسى فى القمة الروسية

توافد القادة الأفارقة لمقر انعقاد القمة الروسية الإفريقية في مدينة سان بطرسبرج، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقًا لـ"إكسترا نيوز".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد مباحثات، أمس، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تناولت تطورات عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من النزاعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط.

القمة الروسية الإفريقية سان بطرسبرج القادة الافارقة السيسي بوتين السيسي وبوتين اكسترا نيوز

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