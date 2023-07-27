توافد القادة الأفارقة لمقر انعقاد القمة الروسية الإفريقية فى سان بطرسبرج

توافد القادة الأفارقة لمقر انعقاد القمة الروسية الإفريقية في مدينة سان بطرسبرج، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقًا لـ"إكسترا نيوز".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد مباحثات، أمس، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تناولت تطورات عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من النزاعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط.