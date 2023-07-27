الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سبب تسمية يوم عاشوراء بهذا الاسم.. وأبرز الأدعية

عاشوراء
عاشوراء

لماذا تم تسمية يوم عاشوراء بهذا الاسم؟ سؤال تم تداوله عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة من اليوم.

يوم عاشوراء

ويقوم المسلمين من كل مكان بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في يوم عاشوراء من خلال الصوم اليوم الخميس 27 يوليو 2023 وصيام يوم عاشوراء العاشر من محرم الذي يوافق غداً يوم الجمعة 28 يوليو 2023.

ويعرف أن يوم عاشوراء: هو اليوم العاشر في شهر الله الحرام المحرم، وصيامه يكون سنة فعلية وقولية عن النبي “صلى الله عليه وآله سلم”، ويترتب على فعل هذه السُّنَّة هو تكفير ذنوب سنة قبله كما أن مر من الأحاديث.

ونرصد لكم في السطور التالية سبب تسمية يوم عاشوراء بهذا الاسم، وأبرز الأدعية التي يمكنك ترديدها أثناء صيامك في يوم عاشوراء:

سبب تسمية يوم عاشوراء

يقصد بـ عاشوراء أنه اليوم العاشر من الشهر، وأصبح المستخدم عند الناس عاشوراء وليس عاشوراء، وذلك حتى يتم التمييز بينه وبين يوم عاشوراء الذي يحتفل به اليهود، ويوم عشوراء الذي يحتفل به المسلمون.

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أدعية  يوم عاشوراء

1 - "يا الله إني أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام يا حي ياقيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار".

2 - “يارب صلى على محمد النبي الأمي الرضي المرضي النقي المبارك التقي الزكي المطهر الوفي وآل محمد الطيبين الأخيار، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد”.

3 - “يارب طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس”.

4 - "يالله إنّي أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصّدر وشتات الأمر".

5 - “يارب إنّي أعوذ بك من شرّ ما تجيء به الرّيح”.

عاشوراء يوم عاشوراء تسميه يوم عاشوراء شهر الله الحرام الصوم

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