الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الأزهر": صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب

مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز إفراد يوم الجمعة بالصَّوم إذا وافق يوم عاشوراء بغير كراهة، وكذلك كافة الأيام التي يُستحب صيامها، إذا وافقت صومًا مُعتادًا للمسلم.

وأضاف العالمي للفتوى، اليوم، الأربعاء، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أن إفراد يوم الجمعة للصيام إذا وافق يوم عاشوراء لا بأس به ويجوز صيامه بغير كراهة لحديث الرسول صلّ الله عليه وسلم: “لَا تَخُصُّوا يَومَ الجُمُعَةِ بصِيَامٍ مِن بَيْنِ الأيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكونَ في صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ”.

وتابع العالمي للفتوى: “يقول الإمام شمس الدين الرملي: (وَيُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ ... وَإِفْرَادُ السَّبْتِ أَوْ الْأَحَدِ بِالصَّوْمِ كَذَلِكَ ... وَمَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ إذَا لَمْ يُوَافِقْ إفْرَادُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ عَادَةً لَهُ وَإِلَّا كَأَنْ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا أَوْ يَصُومُ عَاشُورَاءَ أَوْ عَرَفَةَ فَوَافَقَ يَوْمَ صَوْمِهِ فَلَا كَرَاهَةَ كَمَا فِي صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ)”.

وأكد العالمي للفتوى، أنه يستحب صيام يوم غدٍ وبعد غدٍ، التاسع والعاشر من شهر الله المحرم، حيث سنّ لنا سيدنا رسولُ الله صيام يوم عاشوراء؛ لما فيه من تكفيرٍ للسيئات، وزيادةٍ في الحسناتِ؛ فعن أَبِي قتادةَ رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله ﷺ قَالَ: «صَوْمُ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ». ّ[أخرجه النسائي]

وأوضح العالمي للفتوى، أنه يُستحب صيام يوم التاسع من محرم مع عاشوراء لمن استطاع؛ لقول سيدنا المصطفى ﷺ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ»، مشيرًا إلى أن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب: إفراد يوم عاشوراء بالصوم، وصيامه وصيام يوم قبله أو يوم بعده، صيامه وصيام يوم قبله ويوم بعده.

مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية يوم الجمعة يوم عاشوراء شهر الله المحرم ص و م ع اش ور اء

الأكثر قراءة

رسميًا.. ميعاد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

الأولى بالثانوية الأزهرية: الصلاة سر تفوقى وسأفتخر بمكالمة الإمام الأكبر طوال حياتى

"الطاهرى" يعلن انضمام الإعلامى حسين عبدالغنى لـ"القاهرة الإخبارية"

الأولى على الثانوية الأزهرية: "سجدت شكرًا لله لما سمعت الخبر"

"القاهرة الإخبارية": سلاح الجو الأوكرانى يتصدى لصواريخ كروز بالمناطق الغربية

«ملايين ومخالفات مرورية مزورة».. القصة الكاملة لاتهام أمين عهدة بالاختلاس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا