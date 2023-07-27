تقرير هولندى: موقع مصر الجغرافى المميز يجعلها دولة مثالية لجذب سياحة اليخوت

سلط تقرير هولندي الضوء على قرار الحكومة المصرية مد الإقامة للسياح الأجانب الوافدين للبلاد على متن يخوت، معتبرًا أن القرار الجديد من شأنه أن يساهم في انتعاش الحركة السياحية بالبلاد بشكل إيجابي، ويضيف أرباحًا إضافية لقطاع السياحة المصري.

وقال موقع "سوبر يخت تايمز" الهولندي، والمعني بسياحة اليخوت، إن مصر وضعت تيسيرات جديدة لتنشيط سياحة اليخوت بالبلاد، مؤكدًا أن موقع مصر الجغرافي المميز يجعلها دولة مثالية لجذب هذا النوع من السياحة.

وأشار الموقع إلى إصدار وزارة الخارجية المصرية توجيهات لكل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بمنح السائحين الأجانب الوافدين إلى مصر على متن اليخوت السياحية الأجنبية، إقامة سياحية لمدة 3 أشهر بدلاً من شهر.

وتابع: "موقع مصر الجغرافي يجعلها دولة مثالية لجذب سياحة اليخوت؛ إذ ترتبط الممرات المائية في مصر بأوروبا ومناطق أخرى من إفريقيا وآسيا، وبموجب القرار الجديد، يمكن لليخوت مغادرة البلاد من أي ميناء سياحي من اختيارها، ويوجد الآن 23 ميناءً قادرًا على استقبال اليخوت السياحية في البلاد".

- مد الإقامة لأصحاب اليخوت يسهم في استفادة مصر من فئة جديدة من السياح

واعتبر التقرير هذا القرار "تطورًا ملحوظًا لتشجيع موجة جديدة من سائحي اليخوت لزيارة البلاد"؛ نظرًا لأن التشريع السابق كان يسمح لليخوت فقط بالخروج من الميناء الذي وصلت إليه في البداية، مشيرًا إلى أن مصر يوجد بها الآن 23 ميناءً قادرًا على استقبال اليخوت السياحية من مختلف أنحاء العالم.

وتوقع التقرير أن تستفيد مصر على نطاق واسع من هذا القرار الجديد، خاصة في ضوء التوقعات التي تشير إلى استقبال أرض الفراعنة ما يصل إلى 15 مليون سائح بحلول نهاية هذا العام، مؤكدًا أن قرار مد إقامة السائحين الأجانب الوافدين على متن اليخوت، سيضيف أرباحًا إضافية لقطاع السياحة المصري.

وذكر التقرير أن هذا القرار بمثابة "تطور حديث" يمنح سائحي اليخوت الأجانب الفرصة للتقدم للحصول على تأشيرات لمدة ثلاثة أشهر من أجل تطوير سياحة اليخوت بشكل أكبر، كما أنه يعد محاولة لمواجهة العقبات التي تواجه اليخوت الأجنبية المترددة على الموانئ السياحية على السواحل المصرية.

وأضاف الموقع الهولندي، "أولئك الذين حصلوا على التأشيرة الأصلية لمدة شهر واحد وكانوا معرضين لخطر عدم القدرة على مغادرة البلاد بسبب مشاكل فنية أو الظروف الجوية القاسية سوف يستفيدون بشكل كبير من قرار التأشيرة الممتدة، وبموجب القرار يمكن لليخوت الأجنبية التقدم بطلب للحصول على تأشيرات جديدة واستلامها في غضون 30 دقيقة فقط".