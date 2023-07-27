الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

رئيس وزراء الأردن يطلق شعلة مهرجان "جرش للثقافة والفنون"

افتتاح فعاليات مهرجان
افتتاح فعاليات مهرجان جرش

مندوبًا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، أطلق رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة شعلة مهرجان "جرش للثقافة والفنون"، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة ، رئيس الوفد المصري ضيف شرف الدورة ٣٧.


وقالت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار إن مهرجان جرش يمثلُ عنوانًا وطنيًا في السرديةِ الوطنيةِ، مؤكدة أن الثقافة، كانت ولا تزال مدخلًا رئيسًا للتنمية الشمولية، وتحسين نوعية الحياة، وتمثل جسرًا للتواصل، ومنصة للحوار بين الشعوب، ووسيلة للوعي والارتقاء بقيم الإنسان".

 

وأضافت خلال كلمتها في حفل افتتاح المهرجان: أن اختيار مصر ضيف شرف لهذه الدورة من المهرجان، يشكل إضافة كبيرة، ليس لبرنامج المهرجان فحسب، وإنما لتاريخه ومكانته العالمية، بالنظر لما تشكله مصر في وجدان العرب وتاريخ الحضارة الإنسانية.

 

وقالت:"اليوم نوقدُ شعلةَ المهرجان بثقةِ وأمل على الصعيد الثقافي والفني، سواء كان ذلك بالمشاركة المحلية الكبيرة للمبدعين الأردنيين، والمشاركة الفاعلة للمجتمع المحلي، والحضور الكبير لضيوف المهرجان، ومبدعيه من الدول العربية والصديقة الذين حملوا تراثهم بين ضلوعهم وحنايا قلوبهم، وجاءوا من سائر دول العالم، ليكتمل الفرح الأردني بصنوف الموسيقى وألوان الغناء والتراث الشعبي ومدارس الشعر وحقول الأدب وأساليب الفن التشكيلي وفنون الحرف اليدوية والصناعات الثقافية والإبداعية".

 

من جانبها عبرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الكبير، الذي يُمثل تظاهرة ثقافية وفنية وسياحية كبيرة بالمملكة، ووجهت الشكر للمملكة حكومًة وشعبًا، على اختيار مصر لتكون ضيف شرف المهرجان في تقليدٍ يحدث للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، تأكيدًا على الروابط الثقافية والحضارية، والعلاقات الطيبة بين الجانبين، وأشادت بحفل الافتتاح.

 

شهد حفل الافتتاح عرضًا بعنوان "نهر الذهب"، وهو عمل تشاركي إبداعي جمالي أردني، للكاتب مفلح العدوان، وإخراج لينا التل، ومصممة الاستعراض رانيا قمحاوي، وألحان الموسيقار طلال أبو الراغب، وهو عرض بصري شعري يليق بتاريخ الأردن وإبداعها ومكانتها ورسالتها.

 

وتُشارك مصر في الدورة ٣٧ من المهرجان، بعد اختيارها ضيف الشرف ببرنامج فعاليات يُعبر عن الثقافة والحضارة المصرية أبرزها: "حفل فرقة الموسيقى العربية، التابعة لدار الأوبرا المصرية، وأوبريت فني أُعد خصيصًا بتلك المناسبة يجمع ألوان الفلكلور المصرى مع عرض فيلم أُعد خصيصًا من قِبل قطاع الإنتاج الثقافي عن إبداعات الفلكلور المصري، وآخر بعنوان "وصايا علي مبارك" من إنتاج المركز القومي للسينما، إضافة إلى معرض متميز يضم  20 لوحة ل 20 فنانًا وثقوا معالم للحضارة المصرية بلوحاتهم بمشاركة قطاع الفنون التشكيلية، وإقامة معرض للحرف التقليدية بمشاركة صندوق التنمية الثقافية .

 

وتضم فعاليات البرنامج الفني نُخبة من نجوم مصر، من بينهم: الفنان هاني شاكر، الفنانة مروة ناجي، وعددًا من الفرق الموسيقية والغنائية بخلاف فعاليات البرنامج الثقافي الذي يشمل العديد من الندوات واللقاءات الحوارية.

افتتاح فعاليات مهرجان جرش
افتتاح فعاليات مهرجان جرش
افتتاح فعاليات مهرجان جرش
افتتاح فعاليات مهرجان جرش
افتتاح فعاليات مهرجان جرش
افتتاح فعاليات مهرجان جرش
الملك عبد الله الثاني مهرجان جرش المملكة الأردنية الهاشمية نيفين الكيلاني ضيف شرف هيفاء النجار

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