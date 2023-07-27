«الخطة والموازنة» بالنواب ترد على شعبة الدخان حول ارتفاع أسعار السجائر

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لم يأت لمجلس النواب أي تشريعات تتعلق بالسجائر.

وأضاف النائب ياسر عمر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، أن مجلس النواب لم يعدل أي قوانين تخص السجائر إطلاقًا، لافتاً إلى أن مجلس النواب ليس له علاقة بما يحدث في سوق السجائر، وما يتردد بشأن تعديل قوانين الدخان أو السجائر غير صحيح.

وأوضح أن ارتفاع أسعار السجائر سببها جشع التجار واستغلالهم للأزمات، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار السجائر مجرد أزمة مفتعلة من بعض التجار، حيث لا توجد رقابة على بيع السجائر في المحلات، معقبًا: "نحتاج إلى رقابة مشددة على بيع السجائر".

وأشار إلى أن المعروض من السجائر أقل من الاستهلاك مما تسبب في أزمة، متابعًا: "أنصح المدخنين بالإقلاع عن التدخين للحفاظ على الصحة".