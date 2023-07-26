الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سيدة وإصابة أطفالها الثلاثة في حادث سير بقنا

جثة
جثة

لقيت سيدة مصرعها وأصيب أبنائها الثلاثة، اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي في منطقة الحصواية، التابعة لدائرة بندر قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بانقلاب سيارة ملاكي في منطقة الحصواية بدائرة بندر قنا، وأسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة أبنائها الثلاثة.

وبعد الفحص تبين مصرع "رابعة علي حجاج، تبلغ من العمر 37 عامًا، وإصابة سندس محمود بدوي، تبلغ من العمر 15 عامًا، وعلي محمود بدوي، يبلغ من العمر 10 أعوام، وروفيدا محمود بدوي، تبلغ من العمر 7 أعوام.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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