الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل صعقته الكهرباء داخل منزله فى أطفيح

جثة
جثة

قررت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، التصريح بدفن جثة عامل، لقي  مصرعه متأثرًا بصعقة كهربائية تعرض لها داخل منزله بقرية البرمبل بدائرة مركز شرطة أطفيح.

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن المتوفي لمس أحد أسلاك الكهرباء فلقي مصرعه في الحال ولا شبهة جنائية في وفاته وهذا ما أكده التقرير الطبي الخاص به وكذلك أقوال أهليته.

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته وادعاء تعرضه لصعق كهربائي ومقيم بقرية البرمبل بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص وسؤال أهلية المتوفي أفادوا بتعرضه لصعق كهربائي من أحد الأجهزة داخل المنزل ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي وجري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة مستشفى أطفيح المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

الجيزة التصريح دفن جثة عامل صعق كهربائي أطفيح

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