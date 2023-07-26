رغم العرض الخيالى.. مبابى يرفض التفاوض مع مسئولى الهلال

رفض الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، التفاوض مع مسئولي نادي الهلال السعودي.

ويتواجد وفد من الهلال السعودي في باريس حاليًا لإقناع مبابي بالانتقال لصفوف الفريق في الميركاتو الجاري، خاصة بعدما حصلوا على الضوء الأخضر من باريس لبدء المفاوضات مع اللاعب.

واستبعدت إدارة نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي من قائمة الفريق المسافرة إلى اليابان لخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، على خلفية إبداء اللاعب رغبته في الرحيل عن صفوف النادي عقب نهاية عقده، قبل أن يتم عرضه للبيع والبدء في الاستماع لعروض التعاقد معه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن مبابي رفض الجلوس مع مسئولي الهلال وخوض أي محادثات معهم بشأن انتقاله.

وأفادت الصحيفة أن مبابي لم يفكر في خيار الانتقال لصفوف الهلال منذ تقديم العرض.

وانضم كيليان مبابي لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.

وقدم نادي الهلال السعودي عرضًا خياليًا للتعاقد مع كيليان مبابي خلال الانتقالات الصيفية الجارية بلغت قيمته نحو 300 مليون يورو بالإضافة إلى راتبًا سنويًا يصل إلى 200 مليون يورو.