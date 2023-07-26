الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

88.5 ٪ نسبة النجاح فى مادة الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية التى بلغت 88.5%.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

ويعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتيجة الثانوية العامة 2023، مطلع الأسبوع المقبل، فور عودته من تنزانيا.

نتيجة الامتحانات مبشرة، وفقاً لتصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي مرتقب للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم.

فتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة من نتائج 2023، في اليوم التالي لإعلان نتيجة ثانوية 2023 رسميًا، لمدة شهر من اليوم التالي لتاريخ اعتمادها وإعلانها رسميًا.

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رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الثانوي 2023

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