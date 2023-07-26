أبناء السويس فى «كابيتانو مصر»: فرصة عمرنا تتحقق.. ومصر «فيها مليون صلاح»

تحمل ٢٠٠٠ موهوب فى كرة القدم من مواليد عام ٢٠٠٩ درجة الحرارة المرتفعة، وسافروا من السويس إلى بورسعيد، لاستعراض مواهبهم أمام لجنة الاختبارات الخاصة بالنسخة الثانية من برنامج «كابيتانو مصر».

بعضهم سافر مع أسرته، والبعض الآخر اتكأ على حلمه، عاقدين النية على عدم العودة إلا بعد إثبات مواهبهم أمام أعضاء لجنة الاختبار، والتى تضم نخبة من خبراء كرة القدم فى مصر.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة فى السويس، عادل الشيمى، إن السويس مثل جميع محافظات الجمهورية، مليئة بآلاف الموهوبين فى كرة القدم، مشيرًا إلى أنه منذ توليه قيادة مديرية الشباب والرياضة فى السويس قبل فترة قصيرة، لاحظ وجود الكثير من الموهوبين.

وأضاف «الشيمى»: «أشاهد هؤلاء الموهوبين يوميًا، سواءً فى مراكز الشباب المنتشرة بجميع أرجاء المحافظة، أو فى الشوارع أثناء ذهابى وعودتى من عملى»، مختتمًا بقوله: «نرحب بكل مشروع أو مبادرة تخدم الموهوبين، سواءً فى الرياضة أو فى أى مجال يرفع من اسم مصر فى المحافل الدولية».

ووجه محمد مجدى، أحد المتقدمين للاختبارات، الشكر لكل القائمين على برنامج «كابيتانو مصر»، مشيرًا إلى أن مصر «فيها مليون محمد صلاح»، وكلهم يبحثون عن أى فرصة لاكتشاف مواهبهم، وهو ما تحقق من خلال البرنامج.

وأضاف «مجدى»: «آلاف بل ملايين من الموهوبين فى لعبة كرة القدم، لديهم الإمكانية للوصول إلى العالمية، فقط إذا أُتيحت لهم الفرصة، وآمنوا بأنفسهم ومواهبهم وعملوا على تنميتها».

وقال مينا عادل، أحد المتقدمين للاختبارات، إنه اليوم أمام محطة فاصلة فى حياته، واصفًا لحظة وقوفه لاستعراض موهبته أمام لجنة الاختبار فى برنامج «كابيتانو مصر» بأنها «فرصة عمره».

وأضاف «عادل»: «أحلم باللعب بين صفوف منتخب مصر، وتحقيق بطولات تليق بمكانة أم الدنيا فى العالم، إلى جانب الاحتراف فى صفوف ليفربول بالدورى الإنجليزى».

وقالت والدة أحد المتقدمين لاختبارات النسخة الثانية من «كابيتانو مصر»، إن نجلها «أحمد» يبذل مجهودًا كبيرًا لإثبات موهبته فى كرة القدم، مشيرة إلى أنه حاليًا فى الصف الثالث الابتدائى.

وأضافت: «ابنى يبذل مجهودًا فوق العادى، ويتعامل مع التمرين على أنه واجب، لا مجال فيه للتهاون أو التقصير».

واختتمت بقولها: «بيتعب جدًا فى التمرين، ومتأكدة إن ربنا مش هيضيع تعبه».

وكشف محمود السيد، موظف فى إحدى شركات القطاع الخاص، عن أنه حرص على أخذ إجازة من عمله يوم اختبار ابنه «هشام» فى برنامج «كابيتانو مصر»، مشددًا على أنه يؤمن جدًا بموهبة ابنه، وبحلمه بالاحتراف والعالمية.

وقال «السيد»: «هناك الكثير من الموهوبين الذين ضلوا الطريق، بسبب عدم الحصول على فرصة لاستعراض مواهبهم أمام الناس أو أصحاب الخبرة والقرار، وجاء برنامج (كابيتانو مصر) ليمنحهم هذه الفرصة أمام الملايين».

وقال أحمد أيوب عبدالمنعم، أحد مدربى كرة القدم بنادى منتخب السويس، إن أى موهوب من المستحيل أن يصل إلى حلمه إلا بالاجتهاد فى التمرين بشكل يومى.

ورأى «أيوب» أن الموهبة وحدها لا تكفى، فى حال عدم اكتشافها وتسليط الضوء عليها فى وقت مبكر، متوقعًا أن يسهم «كابيتانو مصر» فى تخريج جيل جديد من اللاعبين المحترفين، خاصة أن مصر مليئة بالمواهب التى لا تنقصها إلا الفرصة.

وقال الكابتن زيزو، مدرب فى إحدى الأكاديميات الخاصة لكرة القدم فى السويس، إنه وزملاءه يبحثون عن «الحريفة» فى الشوارع، لذا فهو سعيد جدًا بأن «كابيتانو مصر» يمنح فرصة لهذه المواهب، ويفتح أمامها أبواب الاحتراف.

وأضاف الكابتن «زيزو»: «عدم إتاحة الفرصة أمام اللاعب الموهوب يغلق الباب مبكرًا أمامه، خاصة أن الأسر تجد أنه من غير المجدى سير أبنائهم فى طريق لن يستطيعوا إتمامه إلى النهاية بسبب تحطم حلمهم على صخرة عدم وجود فرصة أو واسطة».

ووصف إبراهيم بخيت، إدارى فى إحدى الأكاديميات الخاصة لكرة القدم فى السويس، «كابيتانو مصر» بأنه مشروع عظيم، لمساعدته ملايين الموهوبين فى كرة القدم على وضع أقدامهم على «أول سلالم الاحتراف».

وأضاف «بخيت» أن «كابيتانو مصر» ينقل الموهوب وأسرته من البحث عن الواسطة إلى البحث عن الذات، وتطوير المهارات وإصقالها بالتدريب، فى ظل توفيره فرصة لاستعراض مهارات الموهوبين أمام خبراء كرة القدم.

ووجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إطلاقها مشروع «كابيتانو مصر»، متابعًا: «ليس من الغريب على هذا الكيان فتح الفرص والباب أمام الموهوبين فى كل المجالات».