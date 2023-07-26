عمار يا إسكندرية.. حمزة نمرة يعبر عن حبه لعروس البحر فى ألبومه الجديد (فيديو)

أطلق الفنان حمزة نمرة أغنيتي "غروب" و"إسكندرية" من ألبومه الغنائي الجديد "رايق"، دفعة واحدة عبر مختلف المنصات الرقمية واليوتيوب.

ويستمر نمرة في إشباع رغبات جمهوره بأغانيه الجديدة عبر إطلاق ثاني وثالث أغاني ألبوم "رايق"، الذي قرر إطلاق أغنياته أسبوعيًا، بواقع أغنية أو أغنيتين في تمام السابعة من مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع في تجربة تسويقية غير مألوفة في الوسط الفني المصري.

وقرر حمزة نمرة تجسيد حبه لموطنه الإسكندرية، عبر أغنية خاصة جدًا وشخصية بالنسبة إليه ضمها إلى أغنيات الألبوم وتحمل اسم "إسكندرية"، كما يقدم توليفة عاطفية بمزيج من الهدوء والإحساس والرومانسية في الأغنية الثانية "غروب"، والتي أطلقها بشكل فيديو كليب يظهر خلاله وهو يعزف البيانو.

وتأتي أغنيتا "غروب" و"إسكندرية" بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي لاقى أولى أغنيات الألبوم "رايق"، والتي تم إطلاقها بشكل فيديو كليب تم تصويره في اليونان وحصدت أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة، كما تصدرت منصات التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية.

كما كشف حمزة نمرة لجمهوره عن تفاصيل الألبوم المنتظر بتوضيح اسم وميعاد ظهور كل أغنية من أغانيه، ويعتبر أحد أطول ألبوماته الموسيقية يضم 13 أغنية، من بينها "مرايات" و"رياح الحياة" بجانب كليب تم تصويره في بريطانيا مع المخرج العالمي راجا فيردي، الذي أخرج لنجوم عالميين مثل مارشميللو وباسنجر.

ويتعاون حمزة نمرة خلال الألبوم مع نخبة من الشعراء من بينهم عمر طاهر ومحمود فاروق ومحمد السيد وحسام سعيد، بينما تشمل قائمة الموزعين الموسيقيين كلًا من كريم عبدالوهاب وعمرو الخضري والكندي أندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس بجانب الملحن عمرو الشاذلي، وتم تصوير كليباته بين اليونان وبريطانيا.