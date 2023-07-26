الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولي ووزير الإسكان يتفقدان المرحلة الأولى للممشى السياحى بالعلمين الجديدة

جانب خلال اللقاء
جانب خلال اللقاء

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لأعمال الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديد من أبراج LD-00 وحتى أبراج LD-08 بطول 3 كم، وجار استكمال أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من الممشى بطول 2.5 كم، تبدأ من نهاية أبراج LD-08 وحتى نهاية كمبوند مزارين.
جاء ذلك خلال جولته برفقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم الأربعاء، بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، حيث تجوّل ومرافقوه، بالممشى السياحي خلف الأبراج السكنية.
وتوجه رئيس الوزراء ومرافقوه بعد ذلك لتفقد الكمبوند السكني المقام على مساحة 707 أفدنة؛ حيث أوضح الدكتور عاصم الجزار أن المشروع عبارة عن إنشاء تجمع سكني ترفيهي تجاري إداري على الشاطئ الجنوبي لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج يشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات بإجمالي 618 فيلا و552 شاليها و364 عمارة بإجمالي 8,691 وحدة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الواجهات والتنسيق العام لعدد 39 فيلا وعدد 37 شاليها.
كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي أعمال الواجهات، وتنسيق الموقع العام، بمشروع الداون تاون، الذي يضم 40 عمارة سكنية بها 1320 وحدة سكنية بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات متنوعة، حيث أشار المهندس وائل سمير، رئيس جهاز المدينة، إلى أنه تم تسليم عدد من الوحدات لحاجزيها، وتم الانتهاء من تركيب المصاعد للعمارات الجاري تسليم وحداتها للمواطنين، كما يجري حاليًا تنفيذ مشروع امتداد الداون تاون بمساحة 21.65 فدان، الذي يضم 24 عمارة بالمرحلة الثانية بعمارات الداون تاون، تضم 896 وحدة، وبلغت نسبة إنجازها 69%.
ثم توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، إلى منطقة الأبراج الشاطئية، حيث أوضح وزير الإسكان أن المرحلة الأولى من هذه المنطقة الواعدة تضم 15 برجا، تم الانتهاء من جميع أعمال الهيكل الخرساني وأعمال تشطيبات الواجهات، وجار الانتهاء من التشطيبات الداخلية، حيث تم الانتهاء من أعمال التشطيبات لعدد 2458 وحدة سكنية من إجمالى 4894 وحدة سكنية، بالإضافة إلى أنه جار تنفيذ 3 أبراج أخرى، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لعدد 44 دورا، ليكون إجمالي عدد الوحدات السكنية بالأبراج الشاطئية 6289، إضافة إلى 753 وحدة تجارية ووحدات إدارية.

أعمال المرحلة الأولى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأربعا الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق الدكتور مصطفي الدكتور عاصم الجزار

الأكثر قراءة

رسميًا.. ميعاد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

الأولى بالثانوية الأزهرية: الصلاة سر تفوقى وسأفتخر بمكالمة الإمام الأكبر طوال حياتى

"الطاهرى" يعلن انضمام الإعلامى حسين عبدالغنى لـ"القاهرة الإخبارية"

الأولى على الثانوية الأزهرية: "سجدت شكرًا لله لما سمعت الخبر"

"القاهرة الإخبارية": سلاح الجو الأوكرانى يتصدى لصواريخ كروز بالمناطق الغربية

رسميًا.. تعديل موعد ومكان مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا