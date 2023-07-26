باحثة فى علوم الطاقة توضح الفرق بين العقل الواعى والعقل الباطن

قالت الدكتورة سحر النمر، باحثة في علوم الطاقة، إن هناك فرقًا بين العقل الواعي والعقل الباطن، قائلة: "إن العقل الواعي هو العقل الذي يتم الحديث به في الوقت الراهن، وهو العقل التحليلي المنطقي، أما العقل الباطن فليس له مكان محدد في الجسم، لكنه متواجد في كل خلية".

وأضافت النمر خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، عبر فضائية dmc، أن العقل الباطن يتكون عندما يكون في الجنين روح، ومن هنا يبدأ الجنين في تخزين المعلومات، حيث يعتبر الجنين مستقبلًا طوال الوقت، أي أنه إذا تناولت الأم دواء مضرًا، فهي تضر بذلك جنينها أيضًا، وإذا تناولت طعامًا به سموم، سيصاب الجنين بالتسمم، وإذا تناولت طعامًا صحيًا ومفيدًا سوف يستفيد منه، وبالتالي إذا تعرضت الأم لمشاعر وأفكار سلبية فهي تمر من خلال جسدها إلى جسد جنينها.

وأوضحت أن أغلب الأطباء ينصحون الأمهات بالهدوء والاسترخاء والاستماع إلى الموسيقى، لافتة إلى أن الجنين يتأثر بشكل كبير جدًا بالحالة النفسية التي تمر بها الأم.