خالد الجندي يكشف أهم الأمراض التي عاني منها موسى مع بني إسرائيل

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من أبرز الأمراض التي واجهها سيدنا موسى مع بني إسرائيل هي الضعف والوهن وفساد المعتقد والمادية والخنوع والجدل والتحايل والتطاول ونكس العهود والحسد والتآمر وسوء الأدب والغرور.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن هذه الأمراض التي وقع فيها بني إسرائيل تدل أنه لم يكن هناك أجيال تربي فأي إعوجاج خلقي وسولوكي يكون نتيجة سوء تربية، مشيرًا إلى أن الله لخص الموضوع في قوله تعالى "وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا"، أي أن الله أعطاهما الرحمة مقابل التربية.

وتابع، أن الإعجاز الخارق أن تربي ولدًا صالحًا لا يشتم، أما صاحب اللسان السليط فلم يأخذ حظه من التربية.

دعوة لاينساها الجندي من بائع فجل

وكشف “الجندي”، عن دعوة تلقاها ذات يوم من بائع فجل قال له "أجعل من رأك يدعوا لمن رباك"، وهذا معنى قول النبي عليه السلام: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، أوعلم ينتفع به، أو لد صالح يدعوا له".