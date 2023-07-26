العراق ينفى انخفاض مناسيب المياه فى نهر دجلة

نفت وزارة الموارد المائية في العراق، الأربعاء، انخفاض مناسيب المياه في نهر دجلة.

وذكر بيان للوزارة، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "إطلاقات المياه من نهر دجلة تبلغ بمقدار 383 م3 في الثانية"، لافتًا إلى أن "نهر دجلة في جزئه العميق لا يقل عن 4 أمتار".

أضافت الوزارة: "اتخذنا إجراءات عدة للحد من شح المياه باعتماد أساليب وطرق الري الحديثة في تنفيذ مشاريعها الإروائية"، مؤكدة أن "هناك جهودًا كبيرة بشأن مطالبة تركيا لتأمين الحصص المائية العادلة من نهري دجلة والفرات".

ودعت الوزارة، "وسائل الإعلام إلى الابتعاد عن تضخيم أزمة المياه بما ينعكس سلبًا على الواقع الاجتماعي للبلاد".