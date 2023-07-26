"أبو الغيط" يشهد تخريج الدفعة الأولى ذكاء اصطناعي بالأكاديمية العربية

شهد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اليوم الأربعاء، تخريج الدفعة الأولى من كلية الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

جاء ذلك بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية على بن إبراهيم المالكى، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية والأستاذ الدكتور علي فهمي عميد كلية الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية بفرعها فى مدينة العلمين الجديدة.

وأعرب “أبو الغيط” عن اعتزازه بتخريج أول دفعة من طلبة كلية الذكاء الاصطناعي بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، يهد تزويدهم طوال مسيرتهم الدراسية بكل ما ينفعهم من علوم مستقبلية.

من جانبه، هنأ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الخريجين، وحثهم على العمل بروح الإبداع والإنجاز ومواصلة العطاء و التنمية وتطوير قدراتهم.

وأعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، عن فخره واعتزازه بتخريج اول دفعة من طلبة كلية الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية ، وعلق: "هنيئاً لكم التكريم في رحاب جامعة الدول العربية أيقونة العمل العربي المشترك متوجهاً بالشكر للأمين العام للجامعة العربية علي كل ما يقدمه من دعم للأكاديمية والشباب العربي ".

ولفت “عبد الغفار” إلى ان الاكاديمية هي احدى المؤسسات العربية الرائدة فى انشاء الجامعات الذكية والمتمثلة في فرع الاكاديمية بمدينة العلمين الجديدة.