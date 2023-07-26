الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندى: مواجهة سيدنا موسى مع بنى إسرائيل كانت أشد من فرعون

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المواجهة الحقيقية لسيدنا موسى كانت مع بني إسرائيل، مشيرًا إلى أن لحظة عبورهم البحر حدثت فيه مواجهتين حاسمتين وقاطعتين.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن المواجهة الأولى كانت مع فرعون وانتهت بغرق الأخير في دقائق، ولكن المواجهة الثانية كانت مع بني إسرائيل وأن موسى بمجرد عبورهم البحر فوجئ بجبل من العيوب، مؤكدًا أن عيوب فرعون تتضاءل خجلًا إلى جانب عيوب بني إسرائيل.

بنو إسرائيل ظلوا على اعوجاجهم 

وتابع، أن فرعون قال "أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ"، وبنو إسرائيل بمجرد عبورهم البحر قالوا "يا مُوسى اجْعَلْ لَنا إلَهًا كَما لَهم آلِهَةٌ"، وظلوا على اعوجاجهم لدرجة أنه عندما غاب عنهم 10 أيام عاد ووجدهم يعبدون عجلًا. 

خالد الجندي المواجهة سيدنا موسى بني اسرائيل فرعون اعوجاج

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