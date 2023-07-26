الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس حي السويس: نتابع المتنزهات على مدار اليوم حفاظا على نظافتها

اعمال النظافة في
اعمال النظافة في حي السويس

قالت المهندسة فاتن الشامي، رئيس حي السويس، إن مهندسي وفنيي الحي يواصلون حملات التجميل والنظافة بشوارع حي السويس، تنفيذًا لتوجيهات محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر.

وأضافت الشامي، أن الحي يضاعف حجم أعمال النظافة خلال فترة الصيف، حتى يظهر حي السويس بالمظهر اللائق باعتباره محط أنظار ضيوف السياحة الداخلية من جميع محافظات الجمهورية.

وتابعت رئيس حي السويس، أنها تتابع بشكل مستمر أعمال النظافة والتجميل خاصة بمحيط شاطئ السوايسة ومنطقة الكورنيش الجديد وممشى أهل السويس وممشى النخيل بطريق بورتوفيق.

ووجهت المهندسة فاتن الشامي الشكر لعمال النظافة بالحي، مشيدة بالدور الكبير الذي يبذلونه يوميًا بعد مغادرة رواد الحدائق العامة في الساعات الأولى من صباح كل يوم.

وأوضحت الشامي، أن تمركز المناطق المناطق الترفيهية بنطاق حي السويس لا يزيد من الضغط على عمال النظافة فقط، بل تواجد المواطنين باستمرار في الحدائق يلزمه التكثيف من أعمال الصيانة للمقاعد الموجود بالحدائق والصيانة الدورية لاعمدة الإنارة.

وأكدت أنها تتابع باستمرار عدم وجود أي كابلات أو أسلاك عارية بجوار أعمدة الإنارة حفاظاً على سلامة المواطنين.

وشن حى السويس حملة نظافة ورفع وإزالة تراكمات مخلفات القمامة بمحيط منطقة الأنصارى ومنطقة الطابية وبجوار قصر محمد على وآخر شارع التحرير وشارع الجيش وشارع صلاح الدين وشارع آمين الحسينى وبجوار مدرسة الإمام الشافعي ومناطق مختلفة بنطاق الحى.

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مصر حي السويس النظافة الحدائق الإنارة

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