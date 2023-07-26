"هاجر" تقتل أطفالها بسم الفئران: هريحهم من الدنيا

«هريحهم من الدنيا».. خططت سيدة للتخلص من حياتها ومن معاناتها بسبب المرض النفسي ولم تكتفِ بذلك بل حاولت قتل أطفالها الأبرياء معها ظنًا منها أنها تخفف عنهم الأعباء والمعانات المستقبلية.

مرض نفسي

البداية، عندما تزوج عامل من فتاة في مقتبل العمر ويحلم معها بتكوين آسرة ولكن آسرتها لم تصارحه في بداية الارتباط بوضعها الصحي حيث أنها مريضة نفسيًا منذ الصغر، وتعاني من الوسواس القهري وحالتها النفسية تزداد يومًا بعد يوم وهذا ما جعلها بالزواج والإنجاب تنكر أولادها.

وعاش الزوج مع إمرأته معاناة في تربية الأطفال والأبناء وكان دائمًا يشعر بالخطر في وجودها، حيث أنها دائمًا ما تعرض حياتها للخطر، لكن ما لم يكن يتوقعه هو تعريض حياة الأطفال للخطر، حيث مؤخرًا انتابها هاجس بالخطر والخوف من أي شخص وبدأت تسير بسلاح في الشارع حتى اكتشف أمرها وتلاحظ له خوفها من الغرباء.

سم فئران

فحاول الحفاظ على وجودها دائمًا في البيت ولم يكن يعلم أنها بذلك ستخطط لإنهاء حياتها وليس وحدها، وذلك عندما خططت السيدة بقتل نفسها بتناول سم فئران لترتاح من الدنيا ، ولكن أرادت لأطفالها أن يرحموا من حياة الجحيم وبدأت تأكلهم من نفس سم الفئران.

ولكن العناية الإلهية كانت رحيمة بالزوج المسكين الذي وصل في الوقت المناسب ونجح في نقل السيدة والطفلين الذي يصل عمر أكبرهم «عادل» ، 5 سنوات، والرضيع «كريم» ، 4 شهور، ونقلهم للمستشفى لإسعافهم.

تفاصيل البلاغ

استيقظ أهالي مركز ديروط محافظة أسيوط على فاجعة باتت حديث الأهالي حين شرعت أم في التخلص من حياتها رفقة طفليها بتناول سم فئران إلا أن العناية الإلهية كتبت لهم النجاة.

مأمور قسم شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال المستشفى 3 حالات إعياء شديد.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن "هاجر.س." 23 سنة حاولت التخلص من حياتها بتناول سم فئران، وكذلك أطفالها الصغار.

ويفحص رجال المباحث الواقعة للوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.