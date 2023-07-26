الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد تقديم رياض محرز لاعبًا في أهلي جدة السعودي

رياض محرز
رياض محرز

تمكّن نادي أهلي جدة السعودي، من حسم صفقة النجم الجزائري رياض محرز، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي أهلي جدة السعودي، قد أعلن في وقت سابق، تعاقده رسميًا مع الجناح الجزائري رياض محرز، من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، في الصيف الحالي، بعقد لمدة ثلاث سنوات حتى يونيو 2026، وذلك بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.

الكشف عن موعد تقديم رياض محرز لاعبًا في أهلي جدة السعودي

ووفقًا لما ذكرته قناة "الكأس" القطرية، فإن نادي أهلي جدة سيُعلن عن صفقة رياض محرز بشكل رسمي، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت شبكة القناة القطرية عبر حسابها على "تويتر":"من المتوقع أن تعلن إدارة النادي الأهلي السعودي عن التعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز، مساء اليوم بشكل رسمي قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي".

وكان رياض محرز قد قضى خمس سنوات في مانشستر سيتي، حيث انضم إليهم في عام 2018، قادمًا من ليستر سيتي.

وساهم رياض محرز في قيادة مانشستر سيتي نحو التتويج بالعديد من الألقاب الممكنة مع الفريق، آخرها الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي 2022 - 2023، وهي الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.

وشارك الجناح الجزائري، صاحب الـ32 عامًا، رفقة مانشستر سيتي في 236 مباراة، سجل خلالها 78 هدفًا.

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