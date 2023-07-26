ميناء دمياط يحتفل بالذكرى الـ 37 لافتتاحه وتشغيله

يحتفل ميناء دمياط اليوم بالذكرى الـ 37 لافتتاحه وتشغيله والذى يوافق 26 يوليو 1986؛ وعلى الرغم من حداثته إلا أنه استطاع خلال الفترة الماضية أن يتبوأ مكانة هامة ومركزاً مرموقاً بين موانئ المتوسط.

ويتقدم اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بخالص التهاني وبالغ الشكر والامتنان لجميع العاملين بهيئة ميناء دمياط السابقين والحاليين والذين أثمرت جهودهم عن التقدم الذى يشهده الميناء حاليا ؛ كما يتقدم بخالص التهنئة للمجتمع المينائي الممثل فى جميع الشركات والهيئات والجهات العاملة باعتبارهم شريك أساسي لهذا النجاح.

وخلال العام الماضي شهد الميناء العديد من الأنشطة والمشاركات واللقاءات والاحداث والمستجدات الهامة التى أسهمت فى تقدمه وتعزيز تواجده فى المحافل والمؤتمرات المحلية والدولية فى مصر وخارجها.

حيث ترأس اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اجتماعاً ضم ممثلين عن الخط الملاحي هاباج لويد وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لبحث سبل التعاون ودراسة آليات تطوير العمل وتسهيل إجراءات التراكى والمغادرة وإجراءات التشغيل وتخطيط الحركة ضمن منظومة JIT الوصول الآني لسفن الخط الملاحي بميناء دمياط بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وتحقيق أقصى استفادة ممكنه من المنظومات الآلية المختلفة التي توفرها الهيئة لعملائها باعتبار الخط الملاحي هاباج لويد واحد من أكبر الخطوط الملاحية المتعاملة مع ميناء دمياط.

كما عقدت الهيئة بالتعاون مع معهد الدراسات العليا البحرية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لقاء تعريفى بالبرامج الخاصة بالدراسات العليا التي يقدمها المعهد المتضمنة درجات الدبلومه والماجيستير والدكتوراه في تكنولوجيا النقل البحري والمقدمة للعاملين بالهيئة والجهات والشركات والتوكيلات العاملة بالميناء بهدف تطوير قدرات العنصر البشرى وتأهيله .

وفي اطار المتابعة المستمرة للمشروعات الكبرى الجاري انشائها بميناء دمياط ، استقبل اللواء بحرى أ.ح أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد من التحالف الأوروبي الفائز باتفاقية بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة و إعادة تسليم محطة الحاويات الثانية ( تحيا مصر 1 ) بميناء دمياط ( التحالف الأوروبي يوروجيت و كونتشب و هاباج لويد ) خلال زيارتهم للميناء بغرض متابعة مراحل تنفيذ أعمال البنيه التحتية للمشروع والاطلاع على نسب التنفيذ و كذلك مراجعة كافة الإجراءات النهائية اللازمة للبدء فور الانتهاء في تنفيذ البنية الفوقية للمشروع .

وفى ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بتنشيط حركة النقل النهرى عبر الميناء ، استقبل اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اللواء رضا سعفان رئيس مجلس إدارة شركة النيل الوطنية للنقل النهري واللواء مصطفى صميدة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة في زيارة تهدف إلى بحث تطوير التعاون بين الجانبين ، ودراسة كيفية تعظيم دور الشركة في نقل مختلف أنواع البضائع بواسطة وحداتها عبر المحطة النهرية بميناء دمياط بالتزامن مع خطط الشركة لدراسة تدشين خط نقل نهرى للحاويات بالتعاون مع عدد من الخطوط الملاحية من وإلى ميناء دمياط.

وتتويجا لجهود هيئة ميناء دمياط في إدارة وتطوير الأعمال وفقا للمعايير البيئية السليمة ، فاز الميناء بجائزة (أفضل ميناء تجاري بحرى في استخدام التكنولوجيا الحديثة الاكثر ملاءمة للبيئة).

جاء ذلك خلال الاحتفالية باليوم البحري العالمي 2022 التي أقيمت بالإسكندرية تحت شعار( تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحرى أكثر ملاءمة للبيئة ) برعاية الفريق مهندس كامل الوزير،وزير النقل والذى فاز بجائزة شخصية هذا العام خلال تلك الاحتفالية ، وحضور قائد القوات البحرية ، رئيس قطاع النقل البحري ، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، هيئة قناة السويس، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، ولفيف من السفراء وخبراء النقل البحري والشخصيات العامة .

وتحت رعاية وزارة النقل ، نظمت هيئة ميناء دمياط بالتعاون مع معهد الدراسات العليا البحرية ندوة بعنوان ( تحسين القدرات التنافسية للموانئ البحرية المصرية ) تناولت فاعليات الندوة عرض تقديمي عن محطات الميناء والمشروعات الحالية والمستقبلية والفرص الاستثمارية الواعدة بالميناء ، كما تم استعراض آثار القدرات التنافسية الناتجة عن دمج الموانئ ، وأهم الفرص والتحديات التى تواجه الموانئ المصرية في ظل التكامل الأفقي.

وخلال فعاليات الندوة، أوضح اللواء بحري أحمد حواش، أن وزارة النقل أولت أهمية كبرى لتطوير صناعة النقل البحري و الأنشطة المرتبطة بها ، حيث أقرت إستراتيجية شاملة لتطوير منظومة النقل البحري و الموانئ المصرية و زيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجهات الدولة نحو التحول إلى مركز عالمي للتجارة و اللوجيستيات على المستوى الإقليمي و الأفريقي و العالمي و هو الأمر الذي توليه القيادة السياسية إهتماماً بالغا ، كما تتبنى الوزارة سياسة مرنة لجذب الإستثمارات و الشراكات لتطوير عناصر منظومة النقل و على رأسها الموانئ البحرية من خلال تطوير البناء المؤسسي و التشريعي و مسايرة التطورات الحديثة بمجالات الإدارة و التشغيل لتحقيق الإستفادة المثلى من المزايا التنافسية للموانئ المصرية خاصة أن الموانئ بشكلها الحديث لم تعد مكان يتم فيه شحن البضائع و تفريغها فقط ، بل أصبحت حلقة في سلسلة النقل الدولي و مكانا تتشابك فيه جميع الأطراف المشاركة في منظومة النقل وسط منافسة شديدة تتنافس بها الموانئ بتميزها و تفردها في تقديم خدماتها، و معيارها الأساسي " تحقيق رضاء العملاء ".

كما شاركت هيئة ميناء دمياط ، فى فعاليات (المنتدى العربى الصيني حول الإتجاهات الحديثة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي فى مجالات النقل واللوجستيات والأمن السيبرانى) ، والذى عقد بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالقرية الذكية ، بالتنسيق والتعاون مع أكاديمية بكين للذكاء الاصطناعي تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير،وزير النقل، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب.

واستعرض اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة ، جهود هيئة الميناء فى تطبيق الذكاء الاصطناعي لإدارة منظومة التراكى الآنى السفن (JIT) والتى كان لميناء دمياط السبق في تطبيقها بين الموانئ المصرية ، وجهود الهيئة فى ميكنة إجراءات التشغيل بمحطة حاويات دمياط ، إلى جانب الإجراءات المنفذة لتأمين حفظ وتداول المعلومات والبيانات وفقا لتطبيقات الأمن السيبرانى .

وفى سياق آخر، استقبلت هيئة ميناء دمياط السفير دومينيك جوه السفير السنغافوري لدى مصر ، والوفد الدبلوماسي رفيع المستوى المرافق لسيادته حيث عبروا عن إعجابهم بالمشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة بالميناء ، وأكد على تطلعهم لتنمية التعاون في مجالات النقل البحرى المتعددة بين ميناء دمياط وشركة موانئ سنغافورة PSA .

وتتويجا لجهودها ، شاركت هيئة ميناء دمياط ، فى فعاليات الاحتفال الموازى لليوم العالمي للملاحة البحرية 2022 (world maritime day parallel event 2022 ) ، والذى استضافته مدينة دربن بجنوب إفريقيا خلال الفترة من 12_14 أكتوبر من العام الماضي ، تلبية لدعوة من الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) ووزارة النقل بجنوب إفريقيا ،حيث مثل وزارة النقل و هيئة ميناء دمياط فى فاعليات الاحتفالية اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة الهيئة .

وعلى هامش، وقائع جلسة نحو نقل مستدام ومحايد مناخيا وخالي من الانبعاثات " المقامة بيوم الحلول ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل ، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة ميناء دمياط و المكتب الاستشاري الهندسى (CEB) بالتعاون مع جامعة ستراثكلايد (Strathclyde) الإنجليزية ، بهدف تعزيز وتطوير التعاون فى البحث العلمي والتقني والفنى بين الأطراف الموقعة فى مجال توطين تكنولوجيا الاستدامة البيئية .

وفى اطار التنسيق المستمر، وقعت هيئة ميناء دمياط، بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول ، يتضمن صياغة الشروط والضوابط المتعلقة بالخدمات المقدمة لسفن المواد البترولية والبتروكيماويات خاصة سفن نقل البوتاجاز والتي تستخدم التجهيزات الخاصة بالشركة المتحدة لمشتقات الغاز بميناء دمياط ، للمساهمة فى تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وجعل ميناء دمياط مركزاً استراتيجيا لاستيراد منتج البوتاجاز.

أيضا استقبل ميناء دمياط ، سفينة التدريب (عايدة ٤) ضمن جولة لها تشمل عدداً من الموانئ المصرية وعلى متنها وفداً من طلبة كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الربان أحمد أنسى عميد معهد التدريب بالبحر والوفد المرافق ، حيث كان فى استقبالهم اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط والذى أعرب عن سعادته بلقاء النماذج المشرفة من طلبة كلية النقل البحرى والتكنولوجيا وحثهم على ربط المواد العلمية والنظرية بالواقع والتدريب العملى، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية مستقبلاً .

وفي اطار المتابعات والزيارات المستمرة التي يجريها رئيس مجلس الإدارة لجميع المرافق داخل الميناء ، قام اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، بزيارة تفقدية للشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول بميناء دمياط ، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء بين الجانبين لتقديم كافة التسهيلات والخدمات المؤداه للسفن التي ترد للشركة لشحن إنتاجها من الميثانول كخدمات القطر والإرشاد وتأمين السفن أثناء الشحن والتفريغ والتراكى طبقاً للبروتوكول الموقع سابقا بين الهيئة والشركة.

هذا وتعد الشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول من أكبر شركات انتاج الميثانول على مستوى العالم حيث تقوم الشركة بتلبية إحتياجات مصر من تلك المادة .

وفى اطار الشراكات المجتمعية العديدة ، شاركت هيئة ميناء دمياط ، فى اجتماع الجلسة رقم 13 لمجلس جامعة حورس بحضور الدكتور محمد حلمى الغر ،أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ، الاستاذ الدكتور ابراهيم صابر رئيس مجلس أمناء الجامعة ، الأستاذ الدكتور السعيد عبد الهادي رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الأمناء وعمداء الكليات حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات والملفات المدرجة على جدول الأعمال .. أعقب ذلك افتتاح مجمع العيادات الخارجية بكلية الطب والذى شارك به رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط برفقة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الحضور.