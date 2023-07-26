لطلاب الشهادة الإعدادية.. مدرسة «وى» تعلن عن الأوراق المطلوبة للتقديم

أعلنت مدرسة “وى” للتكنولوجيا التطبيقية، أن آخر موعد للتقديم هو 31 يوليو الجارى.

وأضافت المدرسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن الطلاب المتقدمين من خريجى الشهادة الإعدادية عليهم تحضير الأوراق التالية..

1- صورة من شهادة النجاح بالمرحلة الإعدادية.

2- صورة من بيان الدرجات والمجموع الكلي على أن يكون معتمد من الإدارة التعليمية الخاصة بالمتقدم.

3- صورتان شخصيتان حديثيتان للطالب المتقدم.

4- صورة من بطاقة الهوية لولي الأمر، وصورة شهادة ميلاد الطالب إلكترونية.

5- شهادة طبية من التأمين الصحي التابع له الطالب.

6- طلب الالتحاق للمدرسة.

7- أصل إيصال سداد مصروفات الاختبارات والمقابلة الشخصية.

وفي وقت سابق، أعلنت مدرسة “وى” عن الشروط الواجب توافرها فى الطلاب المتقدمين للمدرسة، وتضمنت أن يكون الطالب حاصلا على الجنسية المصرية، وألا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 18عاماً، وألا يقل مجموع الطالب المتقدم عن 250 درجة في الشهادة الإعدادية وذلك وفقاً للتنسيق الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يالاضافة إلى اجتياز الاختبارات الخاصة بالقدرات والهيئة واجتياز المقابلة الشخصية، وأن يتم نجاح الطالب في كافة الاختبارات قبل الدخول للمدرسة من اختبارات هيئة وقدرات بالإضافة إلى المقابلة الشخصية، وأن يكون الطالب لائقا طبياً.

وأوضحت وزارة التؤربية والتعليم، أن هناك شروطًا يجب توافرها في الطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز، وأن عملية اختيار الطلاب تتم بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة مثل الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أنه يتم توفير العديد من المميزات للطلاب من تدريبات عملية وشخصية وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، ذلك بالإضافة إلى التعلم في بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وتساعد الطالب على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، وممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية للطلاب في المدارس .