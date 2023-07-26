محافظ كفر الشيخ يُسلم 25 عقد تقنين أراضي أملاك دولة

سلم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، 25 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، بمراكز الحامول والرياض وبلطيم، بيلا، دسوق، سيدي سالم، وسط فرحة وحالة رضى من الأهالي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية،في هذا الشأن.

وأوضح المحافظ، أنه تم تسليم 25 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، مؤكداً على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن، ليصبح إجمالي عدد عقود العقود التي تم تسليمها للمواطنين 935عقد، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وسلم محافظ كفر الشيخ، عقود التقنين لكل من عبد الغفار عبد العاطى محمد عبدالله ، مركز الحامول ، والطحاوى محمد احمد الطحاوى، مركز الحامول، ويوسف البسيونى شاهين، مركز الرياض، وعاطف محمد فرحات حجازى، مركز الرياض ، ورضا السيد احمد رمضان، مركز بلطيم، وغزال المنشاوي أبو المعاطى السيد، بلطيم، رأفت جمال الدين عبد اللطيف عبد الله، بلطيم، على عبد الحى حسانين الكواتيحى، بمركز بلطيم، وكريمة عبد الونيس بسيونى، بلطيم، ومحمود محمد السيد الغبور، بلطيم، محمدحسن على محمد لويز بلطيم، والسيد فاروق محمد حطب، بلطيم.



جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء سعيد عماره، عضو مجلس النواب، وياسر منير، عضو مجلس النواب، واللواء عبد الحليم فايد، نائب مدير الامن، والدكتور لواء سامح العزب، مدير إدارة المرور، والعميد أيمن كمال رزق، نائب المستشار العسكري، والمقدم أحمد زاهر، بالمكتب العسكري، ومحمود رفعت، مسئول لجنة التقنين بالديوان العام، وهيثم ندا، مسئول المنظومة الالكترونية، وبدر حلمي، مدير الشئون القانونية، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، وأيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم.



كما سلم محافظ كفر الشيخ عقود التقنين لكل من ناصر صابر محمد حسانين، بلطيم، وحسين علي محمد عبد الغنى الكواتيحى، بلطيم، ومحمد خضر حسن يوسف، بلطيم ، ومحمد عبده مصطفى درويش، بلطيم، وجمال على محمد خضر بيلا ، واحمد عبد المنعم الششتاوى الشربينى، بيلا، وعلى محمود عبد الكريم عبدالملك، دسوق ، وأحلام محمد محمد سيد احمد النجار، دسوق حلمى محمد السيد ابراهيم، دسوق.ورفعت محمد موسى زيادة، دسوق، وعصام عبد الكريم محمود محمد، دسوق ، وكامليا مبروك محمد مصرى، سيدى سالم ، وخليل على محمد صلاح، سيدى سالم.



وقال محافظ كفر الشيخ: إننا نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذي يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.