الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب: مشاركة ذوى الخبرة فى جلسات صياغة توصيات الحوار الوطنى تشير لمخرجات واقعية

كريم طلعت السادات
كريم طلعت السادات

أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن حالة الثراء التي شهدتها نقاشات الجلسات الفعلية للحوار الوطني، نتج عنها اختلاف صحي في الآراء حول القضايا المطروحة، موضحًا التنوع في الآراء يثري الحياة السياسية ويدعم المناخ الديمقراطي.

وأضاف "السادات"، فى تصريحات له اليوم، أن انطلاق الجلسات المتخصصة لصياغة التوصيات النهائية فى الحوار الوطني، تؤكد جدية مسار الحوار الديمقراطي للحوار، من خلال صياغة توصيات ومقترحات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ومتماشية مع الدستور، باعتباره الأرضية المشتركة للجميع، لافتًا إلى مشاركة عدد كبير من أصحاب الخبرة والمتخصصين فى مناقشات الصياغة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن انطلاق الجلسات التخصصية بالحوار الوطني بالتزامن مع الجلسات الفعلية ، يعطي ثقة للأطراف للمشاركين في الحوار الوطني بشأن جديته ومصداقية جميع الأطراف المشاركة في التوصل إلى مخرجات ومقترحات، تكون أساسًا لعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والمجتمعي المرجو من الحوار.

ووجه عضو مجلس النواب الشكر لإدارة الحوار الوطني ومجلس الأمناء والامانة الفنية والمقررين العموم ومقرري اللجان ومساعديهم، على جهودهم لإنجاح الحوار، والوصول به لمساره الصحيح المرجو تحقيقه، الذي يعول عليه من المصريين الخروج بحلول لكل تحديات المرحلة الراهنة.

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