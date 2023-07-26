حريق هائل بمبنى فى القاهرة الجديدة

أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة حريقًا بمبنى تحت الإنشاء بمنطقة القاهرة الجديدة، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مبنى بمنطقة القاهرة الجديدة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.