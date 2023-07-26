لو فاتك الترند|السعودية تلغى لاصق التأشيرات للقادمين من 12 دولة.. واستمرار ارتفاع درجات الحرارة

تصدر العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، والتي تنوعت ما بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

السعودية تلغى لاصق التأشيرات للقادمين من 12 دولة

أعلنت الهيئة العامة الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن إلغاء لاصق تأشيرات العمل والزيارة وتأشيرة الإقامة الصادرة من بعض ممثليات (قنصليات) المملكة في 12 دولة واستبدالها بتأشيرة مطبوعة.. للمزيد اضغط هنا.

تأثير ميسى.. مباراة إنتر ميامى وأتالانتا تسجل رقمًا قياسيًا فى تاريخ الدورى الأمريكي

واصل تأثير بطل العالم ليونيل ميسي على الدوري الأمريكي بشكل رائع في ثاني مبارياته مع إنتر ميامي فريقه الجديد، ميسي سجل ثنائية وصنع هدفًا في اكتساح إنتر ميامي لنظيره أتالانتا برباعية نظيفة، ليرفع ميسي رصيده إلى 3 أهداف في لقاءين مع فريقه الجديد.. للمزيد اضغط هنا.

موعد صيام يوم عاشوراء 1445 وفضل صيامه

من الموضوعات التي يكثر البحث عنها على محرك جوجل والمحركات المختلفة هو موعد صيام يوم عاشوراء 1445 باعتباره سُنة مستحبة يفضل الكثيرون صومها والبحث عن فضلها.. للمزيد اضغط هنا.

"الأرصاد": استمرار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة 95%

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة في الجو.. للمزيد اضغط هنا.

موفدة "إكسترا نيوز": المدينة التراثية تضفى بريقًا على العلمين الجديدة

قالت جاكلين ماهر، موفدة "إكسترا نيوز"، إن مدينة العلمين الجديدة قبل خمسة أعوام كانت معروفة بأنها إحدى الأراضي التي أقيمت عليها معارك في الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى أنها كانت عبارة عن أرض صحراء توجد بها 21 مليون لغم.. للمزيد اضغط هنا.