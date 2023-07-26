الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السعودية تلغى لاصق التأشيرات للقادمين من 12 دولة

تأشيرة
تأشيرة

أعلنت الهيئة العامة الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن إلغاء لاصق تأشيرات العمل والزيارة وتأشيرة الإقامة الصادرة من بعض ممثليات (قنصليات) المملكة في 12 دولة واستبدالها بتأشيرة مطبوعة.

وذكرت الهيئة- في بيان لها حسبما نقلت قناة "الإخبارية السعودية"- أنه تم إلغاء لاصق التأشيرات الخاصة بالعمل والزيارة والإقامة الصادرة من ممثليات المملكة في 12 دولة، وهي باكستان واليمن والسودان وأوغندا ولبنان ونيبال وتركيا وسريلانكا وكينيا والمغرب وتايلاند وفيتنام.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم السماح لجميع شركات الطيران بنقل المسافرين القادمين إلى المملكة حاملي تأشيرة العمل أو الزيارة أو الإقامة في الدول الـ12 بتواريخ تطبيق القرار لكل دولة.

السعودية التأشيرات لاصق التأشيرات قنصليات تأشيرة الإقامة

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