موفدة "إكسترا نيوز": المدينة التراثية تضفى بريقًا على العلمين الجديدة

قالت جاكلين ماهر، موفدة إكسترا نيوز، إن مدينة العلمين الجديدة قبل خمسة أعوام كانت معروفة بأنها إحدى الأراضي التي أقيمت عليها معارك في الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى أنها كانت عبارة عن أرض صحراء يوجد بها 21 مليون لغم.

وأوضحت ماهر، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه بعد عام 2018 أصبحت مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع الذكية ويوجد بها عدد من المقومات المختلفة.

وأشارت إلى أن عدد الأحياء السكنية بمدينة العلمين 14 حيًا على مساحات حوالي 50 ألف فدان ويوجد بها عدد من الخدمات والأهداف التنموية المستدامة.

المنطقة التراثية في العلمين الجديدة تقع في وسط المدينة

وأكدت موفدة إكسترا نيوز، أنه من المستهدف أن يصل عدد سكان مدينة العلمين الجديدة إلى 4 ملايين ساكن، لافتة إلى أن المنطقة التراثية في مدينة العلمين الجديدة تقع في وسط المدينة وتمتد على مساحة 260 فدانًا وتوجد بها حوالي 70 منشأة مختلفة من المنشآت الخدمية والتجارية والترفيهية وغيره.