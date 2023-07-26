الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد": استمرار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة 95%

الأرصاد
الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة في الجو.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، إن منخفض الهند الموسمي على سطح الأرض معه كتل هوائية معظمها قادمة على البحر المتوسط، وهي كتل شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى زيادة نسب الرطوبة في الجو، والتي تتجاوز أحيانًا 95% على السواحل الشمالية، وتصل إلى 90% على الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

ولفتت إلى أنه في طبقات الجو العليا يوجد امتداد لمرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس ويحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، مشيرة إلى أن موجة ارتفاع الحرارة مستمرة خلال هذا الأسبوع.

وأوضحت عضو هيئة المركز الإعلامي للأرصاد أن العظمى على القاهرة الكبرى المتوقعة في الظل ستكون 39 درجة مئوية، والمحسوسة ستكون 42 أو 43 درجة مئوية، لافتة إلى أن طقس الحرارة سيكون شديد الحرارة رطبًا على أغلب المناطق، وبخاصة الداخلية منها والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، والأجواء ستكون حارّة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط نهارًا.

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