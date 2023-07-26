محافظ أسيوط يُعلن إنشاء مجمع صناعات زراعية بتكلفة 100 مليون جنيه

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بعض زراعات محصول الرمان بقرية الكوم التابعة لمركز البداري، وذلك لمتابعة زراعة المحصول ولقاء المزارعين والاستماع إلى طلباتهم، معلنًا اتخاذ خطوات جادة لاقامة مجمع صناعات زراعية بتكلفة 100 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة لتعظيم الاستفادة من الزراعات التي تتميز بها قرى ومراكز المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي.

جاء ذلك بحضور النائب الدكتور ناصر عثمان عضو مجلس النواب ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة والمهندسة وفاء فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الاسكان والمهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ مشروعات جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وعلاء الناظر ورضا خلف نائبا رئيس المركز.

وتفقد المحافظ ومرافقوه بعض زراعات محصول الرمان بقرية الكوم الاحمر واستمع إلى شرح من المزارعين لمراحل زراعة محصول الرمان وأنواعه التي تشتهر بها قرى مركز البداري، ويتم تصديرها للأسواق المحلية والخارجية، مشيدًا بجودة المحصول بأنواعه المتميزة.

وأكدالمحافظ خلال لقائه بالأهالي والمزارعين على أهمية محصول الرمان الذي تتميز به قرى مراكز البدارى وساحل سليم والفتح وأبنوب ومنفلوط وصدفا لافتًا إلى إنه جاري تعظيم الاستفادة من محصول الرمان ومختلف المحاصيل الزراعية التي تتميز بها قرى المحافظة، وسيتم إنشاء مجمع صناعات زراعية بمنطقة الكوم الأحمر والتي سيجرى إنشائها على مساحة 40 فدان لخدمة المنطقة بالكامل وجاري ترفيقه من الخطة الاستثمارية بمبلغ 100 مليون جنيه فضلًا عن إنشاء سوق حضري للخضر والفاكهة على مساحة 20 ألف متر بالكوم الأحمر لخدمة قرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم لتلك المشروعات.

وأوضح أن الدولة تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوي التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة.

وأكد على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج، والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.

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