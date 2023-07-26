الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

4 مصابين في حادث تصادم على طريق أجا - ميت غمر

اسعاف
اسعاف

أُصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، وذلك جراء حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق أجا - ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي في نزلة كوبري أجا العلوي، باتجاه ميت غمر، ووجود مصابين.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة أجا وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وبالفحص تبيّن أن التصادم وقع بين سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم: "3194 د ص ن"، وأخرى رقم: "1969 ر د ه".

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم: يونس ص.ال. 35 سنة، مقيم بنبروه، وسعفان ب.أ. 38 سنة، مقيم بنبروه، وأشرف ع.ال.إ. 35 سنة، مقيم بمدينة شربين، وراشد ع.ح. 45 سنة، ومقيم بالمملكة العربية السعودية.

وتم نقل المصابين لمستشفى أجا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى التحفظ على السيارتين، ورفع آثار الحادث، وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى.

أشخاص إصابات حادث الدقهلية ميت غمر

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