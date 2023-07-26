تفاصيل حبس 3 متهمين سرقوا سيارات بمايو

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة السيارات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت مباحث القاهرة ضبطت 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة سيارة ملك أحد الأشخاص حال توقفها أمام أحد العقارات بدائرة القسم بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب، وبحوزتهم السيارة المستولى عليها، دراجة نارية، فرد خرطوش، الأدوات المستخدمة فى السرقة.

وأقروا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهم ضبط المسروقات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.