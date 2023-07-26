الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو "تضامن النواب": قضايا العدالة الاجتماعية احتلت صدارة أولويات الحكومة

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

تشارك النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بورقة عمل برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الرئاسية الفاعلة للارتقاء بجودة حياة المواطنين، بالمائدة المستديرة لرابطة المرأة العربية حول "مشروع تمكين المرأة للحصول على حقوقها الإنسانية".

وأوضحت النائبة، في بيان صحفي، أن قضايا العدالة الاجتماعية احتلت صدارة أولويات الحكومة المصرية فجاء توجه الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بدعم مسيرة بناء الإنسان المصري صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا، وهو ما انعكس من خلال تبني العديد من برامج الحماية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين.

وأكملت أنه على الرغم من نجاح المبادرات الرئاسية الفاعلة التي تبناها الرئيس في تحقيق التكامل والتنسيق مع جهود الحكومة المصرية سعيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وحماية الفقراء ومحدودي الدخل من تبعات الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، فإن ارتفاع معدلات الفقر، والبطالة، وتراجع معدلات التنمية في بعض المحافظات المصرية، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو السكاني، تمثل تحديًا كبيرًا لتلك الجهود، الأمر الذي يلقي على عاتق الحكومة المصرية بذل المزيد من الجهود لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية، بالتوازي مع توفير فرص العمل، ودعم المشروعات الصغيرة للفقراء.

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