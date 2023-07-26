إيرادات "تاج" تصل لـ 41.5 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض

واصل فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسني تحقيقه الإيرادات الجيدة في شباك التذاكر المصري للأسبوع الرابع على التوالي منذ إطلاقه يوم عيد الأضحى المبارك في بطولة جديدة للنجم تامر حسني.

حقق فيلم "تاج" بطولة الفنان تامر حسني، إيرادات جيدة خلال الأسبوع المنقضي قُدّرت بـ 3,209,213 جنيه ليصل إجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه بدور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى إلى 41,533,588 جنيه وهي إيرادات جيدة حتى الآن.

تأتي أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي حول تاج "تامر حسني"، الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني، وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ بأن له أخًا توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما، ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.

الفيلم يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم مع تامر حسني منهم دينا الشربيني والنجمة القديرة هالة فاخر والمطربة ساندي، أحمد بدير، عمرو عبدالجليل، حمد فتحي، الفيلم من تأليف وسيناريو وحوار تامر حسني، وتحت قيادة المخرجة سارة وفيق.