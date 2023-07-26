الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اتصالات: الذكاء الاصطناعي خطر على الممثلين والكتاب

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

علق الدكتور أحمد سلمان، أستاذ مساعد الشبكات والاتصالات وأمن المعلومات بجامعة جيمس ماديسون في ولاية فرجينيا الأمريكية، على تصريحات منسوبة للنجم العالمي توم كروز قال فيها إنه يخشى الذكاء الصناعي لأنه سوف يجتاح كل المجالات وربما يصل إلى صناعة السينما في يوم من الأيام، وقد يجعله وفنانين وعاملين آخرين بالوسط الفني دون عمل، بحيث يمكن لشركات الإنتاج ان تستخدم الذكاء الاصطناعي كبديل للممثلين.

وقال "سلمان"، خلال مداخلة عبر القناة الأولى اليوم الأربعاء، إن هناك إضرابا شارك فيه عدد من النجوم والكتاب والممثلين عموما في هوليوود بسبب هذا الأمر، لافتاً إلى أن أصل المشكلة هو أن بعض العقود التي يتم توقيعها مع الكومبارسات تنص على إمكانية استخدام أشكالهم الرقمية لمدة 3 سنوات على سبيل المثال، حتى تستخدمها هذه الجهات في أفلام أخرى.

وأضاف أن هناك جهات الإنتاج ترغب في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي حتى لا تدفع للممثلين، وهو ما دفع بعض الممثلين إلى الدخول في إضراب، حيث يريدون الحصول على جزء من الأجر عند استخدام النسخة الرقمية في أعمال أخرى، موضحاً أن الكتاب متخوفون أيضا بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل “تشات جي بي تي”، والذي قد يستخدم في كتابة النصوص، على أن يتم إجراء بعض المعالجات البسيطة.

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