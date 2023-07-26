الطاقة الذرية توقع خمسة بروتوكولات للتعاون مع المعاهد الهندسية العليا



وقعت هيئة الطاقة الذرية اليوم خمسة بروتوكولات للتعاون مع المعاهد الهندسية العليا في المجالات العلمية وتدريب وتأهيل الخريجين في مجالات الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

حيث قام بتوقيع البروتوكولات الدكتورعمرو الحاج – رئيس هيئة الطاقة الذرية مع عمداء كليات الهندسة بتلك المعاهد حيث تم توقيع البروتوكول الأول مع الدكتورة ريهام ابراهيم ممتاز عميد كلية الهندسة بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات بالمقطم ، وتم توقيع البروتوكول الثاني معالدكتور ياسر ريحان عن عميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية، وتم توقيع البروتوكول الثالث مع الدكتورةهالة محمد جمال القاضي عميد معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالهرم ، وتم توقيع البروتوكول الرابع مع الأستاذ الدكتور متولي عبد الله عبد العاطي عميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا، أما البروتوكول الخامس فتم توقيعه مع الدكتور مصطفى كامل عبد الرحمن نيابة عن عميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.



وتهدف هذه البروتوكولات إلى التعاون مع المعاهد الهندسية العليا لتأهيل جيل جديد من شباب الجامعات قادر على التعامل بكفاءة مع التكنولوجيا المتطورة والتعرف على الأنشطة التطبيقية بهيئة الطاقة الذرية. وتشمل أنشطة التعاون تنفيذ برامج علمية وتدريبية متميزة مع التركيز على الجانب العملي، الإستعانة بأعضاء هيئة التدريس من الهيئة في تدريس بعض المناهج المتخصصة، التدريب الصيفي للطلاب من خلال اشراكهم في أنشطة التدريب بمعامل الهيئة والإستفادة من المتمييزين من الطلبة في الدراسات المتخصصة، المشاركة في مشروعات بحثية في المجالات التطبيقية وخاصة في المشروعات التي تخدم المجتمع هذا بالإضافة إلى إنشاء مراكز للتميز بإشراف مشترك.

