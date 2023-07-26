الشباب السعودى يقترب من ضم لاعب الهلال

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، بأن نادي الشباب السعودي، يقترب من حسم صفقة جديدة، قبل ساعات قليلة للغاية على انطلاق البطولة العربية للأندية.

موعد انطلاق كأس الملك سلمان للأندية

ومن المقرر أن تنطلق البطولة العربية للأندية، غدا الخميس وتستمر حتى يوم 12 أغسطس المقبل بالمملكة العربية السعودية.

الشباب السعودى يواصل تدعيم صفوفه

ووفقا لما ذكرته صحيفة "اليوم السعودية": إدارة الشباب توصلت لاتفاق مع الهلال للحصول على خدمات المحترف البيروفي آندري كاريلو، الذي يلعب في مركز خط الوسط.

ويأتي تعاقد الشباب مع كاريلو، من أجل تدعيم صفوف الفريق بأفضل الصفقات واللاعبين المميزين، استعدادا للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية".

وأصبح البيروفي آندري كاريلو، خارج حسابات البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال السعودي، الذي يصر على رحيل اللاعب لعدم حاجة الفريق الفنية له، وتعويض ذلك بضم لاعب وسط آخر بجانب الثنائي الجدد روبين نيفيز وميلينكوفيتش سافيتش.

ويسعى مسئولو النادي السعودي إلى حل مشكلة أزمة وقف القيد، حتى تتمكن الصفقات الجديدة من المشاركة في البطولة العربية.

ويقع الشباب السعودي في المجموعة الثالثة من كأس العرب، رفقة مواطنه النصر الذي يضم بين صفوفه البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، بالإضافة لفرق اتحاد المنستيري التونسي وأخيرا الزمالك.

مجموعات البطولة العربية للأندية

المجموعة الأولي: الترجي التونسي واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي والصفاقسي التونسي.

المجموعة الثانية: السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي والنصر والشباب من السعودية.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية

الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو.

الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو.

الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس.

مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس.

مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس.

موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس.