الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مستريح المراهنات الرياضية بأسيوط

جريدة الدستور

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال توظيف الأموال مقابل أرباح بالمخالفة للقانون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة أسيوط بتلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم، وتوظيفها لهم فى مجال المراهنات الرياضية من خلال أحد المواقع الإلكترونية التى تدار خارج البلاد، وذلك مقابل أرباح متفق عليها يتم تحصيلها عبر محافظ مالية مربوطة على خطوط هواتف محمولة بالمخالفة للقانون، وقيامه بالترويج لنشاطه الإجرامى عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمحل سكنه، وبحوزته (33 شريحة هاتف محمول مختلفة مربوطة بمحافظ مالية تستخدم فى ممارسة نشاطه الإجرامى - 6 هواتف محمولة "بفحصها فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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